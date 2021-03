Internaron a un gran relator argentino con Covid 19

El periodista Marcelo Araujo atraviesa un delicado estado de salud. Según informó Mariana Brey en Los ángeles de la mañana (LAM) por El Trece el mítico relator de Fútbol para Todos y Fútbol de Primera fue hospitalizado luego de haber sufrido una fuerte caída en su hogar y al ingresar al Hospital Italiano le hicieron un test de coronavirus que dio positivo.

"Marcelo Araujo no se internó por COVID, me cuentan que estaba internado en el Hospital Italiano. Esto fue el viernes por la noche. Si bien es COVID positivo, ingresa porque tiene una caída de la altura de su cuerpo. Él se habría caído en su domicilio, de la cama. Le hicieron un montón de estudios", informó la panelista de LAM. Y agregó: "Está estable. Sí tuvo una cánula nasal para dar oxígeno pero que no estaba grave. Estuvo en observaciones. Había una posibilidad de que le dieran de alta, todavía no me lo pudieron confirmar. Está fuera de peligro, controlado".

Según trascendió, se estima que el lunes 15 de marzo, el periodista de 73 años podría recibir el alta médica para continuar la recuperación en su domicilio. Hace dos semanas, el histórico conductor de Fútbol de Primera habló de su carrera en un programa radial y de la huella que ha dejado en el relato deportivo.

“Desde algún lugar marqué un antes y un después en el relato argentino, pero desde otro no. Con el tiempo recibo esa calidez de la gente y de los futbolistas. Me sorprende hasta hoy todo esto. Creo que hay muy buenos relatores y que transmiten muy bien”, declaró. Y explicó cómo llegó a su estilo tan característico: “Lo mío fue una búsqueda para encontrar la manera de que la gente pueda escuchar el audio por televisión. Ahí empecé a hablar con el idioma en que la gente hablaba en la cancha”.

¿Por qué no relata más Marcelo Araujo?

Araujo supo ser la voz principal de Fútbol para Todos y Fútbol de Primera, sin embargo, hace algunos años se corrió de ese lugar y no volvió a comentar los partidos. Al respecto aseguró que ya su trabajo como relator cumplió un ciclo y que imagina su carrera desde otro lugar: “No quiero relatar más, es una determinación personal. Que tomé de un tiempo a esta parte, puse un límite a mis expectativas periodísticas. Yo no relato más, por ahí me gustaría comentar. Tengo ganas de hacer periodismo. Me agoté del fútbol”, explicó.