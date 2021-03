El humorista Martin Bossi vuelve a los escenarios: mira cómo y cuándo

Luego de un año dificil para los teatreros, por fin los autorizaron para realizar shows. Volvió el teatro. En este marco, Martin Bossi, el humorista famoso por sus imitaciones de personalidades como Mauricio Macri y Cristina Kirchner, anunció su regreso a los escenarios y dio detalles de cómo será el debut.

Hace unos meses atrás, cuando el país aún se encontraba transitando el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Bossi dialogó con el medio nacional Infobae, en donde al ser consultado sobre si haría temporada de verano, aseguró: “Me seduce si hay festivales al aire libre. Actuar para mucha gente, presentarme con una banda y poder entretener sin una máscara”.

Sin embargo, a continuación, Martín agregó: “Preparar un espectáculo para un teatro no, porque prefiero ver cómo se va dando la cosa. Para estar adentro, actuar con protocolo, mayonesa en los oídos, el alcohol en gel, una butaca sí, tres no, maniquís… No estoy preparado para enfrentar eso. Reconozco que los actores tienen que trabajar, los teatros tienen que abrir, la cultura es esencial en un pueblo”.

En esa misma línea, Bossi sentenció durísimo: “Un país sin educación y sin cultura, directamente, estamos velando la historia”. No obstante, finalmente, tras largos meses de encierro, el humorista regresa al teatro con Comedy Tour. En ese sentido, el jueves 15 de abril el actor hará su debut en la ciudad de Mendoza y a partir de allí iniciará su gira por el país.

A su vez, según trascendió hace algunos días atrás, Martín sería el primer elegido de Juana Viale para participar de su mesaza. Es importante mencionar que, a diferencia del año pasado, esta vez la actriz se encargará solamente de La Noche de Mirtha, mientras que La Chiqui regresará a la pantalla chica con el Almorzando con Mirtha Legrand.