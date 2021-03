Verónica Lozano muy íntima: sus datos jamás contados

Verónica Lozamo, conocida conductora de Telefe realizó una nota con el diario INFOBAE y se mostró muy intima, contando cosas que jamás salieron a luz de ella. La joven psicóloga dijo 60 frases sobre ella:

1. Alguna vez contó que su mayor proeza en la cama fue “24 horas de sexo sin parar” y que su mayor papelón fue cuando “se produjo con ligas y toda la historia”, pero el otro le dijo: ¿¿¿qué te pusiste???’”

2. Le hubiera gustado ser bailarina. De chica fantaseaba con ser maestra o azafata. El test vocacional del secundario le diagnosticó que sería arquitecta.

3. Su mamá, profesora de danzas y de gimnasia, padeció de artritis reumática. Vivió un gran tiempo prostrada y atravesó intervenciones quirúrgicas muy complejas. Falleció cuando Verónica tenía 23 años.

4. Su papá, ex marino, era un empresario del rubro gastronómico. Abasteció comedores escolares y centros de salud.

5. Desde el colegio primario era la “pila” del grupo. Si bien le gustaba ese rol reconoce que no le permitía tener bajones y a veces resultaba una carga.

"No tengo como un plan, una hoja de ruta, me voy como entregando y voy eligiendo. Pendiente: disfrutar de mi hija, de mi vida, seguir laburando". (Maximiliano Luna)

6. “Muchas modelos son tontas. Creo que pasa porque las chicas ponen tanta energía en lo afuera que no cultivan lo de adentro”. (Viva, enero, 2000).

7. En sus comienzos decía que le gustaría que “mis piernas no fueran tan chuecas y tener un poco más de lolas”. Con el tiempo se animaría a hacerse una cirugía para aumentar el busto.

8. Para solventar sus gastos como estudiante de Psicología en la Universidad de Belgrano comenzó a trabajar como modelo y de la pasarela saltó a la tele. Se recibió en 1993.

9. Trabajaba como psicóloga en el Hospital Naval, pero sintió que muchos de sus pacientes iban solo de “cholulos” y los empezó a derivar. Dejó la profesión en 1997.

10. “Si Jorge viene un día y me propone casamiento no es que yo le voy a decir que no, pero por ahora es un tema que ni hablamos. Me encantan las fiestas y que la gente se case, pero tampoco quiero caretearte diciendo que está en los planes porque no es así”. (Luz, mayo, 2011).

11. Es mamá de una sola hija, Antonia. “Yo admiro mucho a mujeres como Maru Botana que las mirás y solo podés preguntarte: ¿cómo hace? Yo con una me agoto”.

12. Los periodistas aman realizarle notas en su casa porque es una anfitriona maravillosa. No solo los recibe con una sonrisa sincera, contesta todas las preguntas con amabilidad, sin respuestas “de compromiso”, también convida con exquisiteces.

13. “Dentro de unos años me encantaría ser alguien destacado en el medio y no una conductora medio pelo”. (Así tv, enero, 1997).

14. Dejó de modelar porque le resultaba aburrido pasar ropa en una pasarela. Solo le gustaba el antes y el después por el contacto con la gente que la rodeaba.

15. Detenta un estilo de conducción desenfadado y avala cierta impunidad con un chiste o una cara. Pero aunque puede parecer desaforada siempre pregunta y se mantiene dentro de los cánones del respeto.

16. Uno de los primeros desafíos fue conducir “BTV” junto a Fernando Bravo. La propuesta no funcionó y solo duró diez días al aire.

17. Condujo “Te juego lo que quieras” en reemplazo de Federica Pais, “La movida del verano” con Juan Alberto Mateyko, “La hoguera” con Dolores Cahen D’ Anvers y “Sushi con champagne” con Diego Pérez y “Siempre listos”, con Horacio Cabak.

18. Fue novia de Cruz Pereyra Lucena, ex de Natalia Graziano. También vivió un romance de ocho meses con Nicolás Repetto y le atribuyeron otro con Gastón Gaudio.

19. Le gusta mucho tejer y suele hacerlo en el invierno. En los ratos libres elige leer y escribe ideas para posibles programas de radio y televisión.

20. Con su capacidad de imitar voces salvó a Andy Kusnetzoff. El periodista estaba con las hijas de un amigo, en España que querían hablar con Tini Stoessel. Los padres les aseguraron que Andy tenía el número. El conductor para no decepcionarlas, llamó a Lozano, que se hizo pasar por la estrella infantil y las nenas lo creyeron.

21. Mientras atendía como psicóloga y en medio de una sesión de análisis se encontraba con pacientes que le pedían que le dedicara un tema en el programa que conducía o le preguntaban cómo era algún famoso. Les contestaba: “Es genial, pero ¿cómo anda tu vida?”.

22. En “Siempre listos” interpretaba a Charlote Chantal, una sensual y provocadora animadora con un ojo celeste “don de mi madre” y otro marrón “don de mi padre”.

23. “Lo que mejor hago es entrevistar, creo que conecto muy bien. Y lo peor es que soy muy ansiosa, ciclotímica y despelotada”. (Viva, enero, 2005).

24. Estudió actuación con Roxana Randón y con Joy Morris. También realizó una especialización en psicopatología infanto-juvenil en el Hospital de Clínicas.

25. Le gusta animar eventos corporativos porque “la paso genial. Son como una fiesta de egresados pero con mucho billete encima: entrega de premios, videos, bandas. Una cosa bizarra y descontrolada”.

26. Es una fanática del rating. Cuando la cámara no la poncha, a sus productores les hace el gesto de dinero (se frota el índice con el pulgar) para que le avisen por auriculares cuánto están midiendo. Antes del celular pedía que le mandaran las planillas a su casa y por fax.

27. Al comienzo de su carrera esperó durante cinco horas para que Thalía le diera una nota en el Festival de Viña del mar.

28. Aunque actuó en la tira “Los pensionados” no le gustó la experiencia. Detestó el ritmo de grabación. “Además los actores tienen esa cosa de: ¿vamos a comer todos juntos? No gracias, a mí dejame solita que estoy muy bien”.

29. Fue mamá a los 39 años. Aunque sentía mucho miedo al parto lo recuerda como “un milagro”. Admite que fue “una experiencia hermosa. Pujar y pujar y que de repente salga una personita es realmente increíble e instrasferible”.

30. Cuando nació su hija se tomó solo 22 días de licencia por maternidad. Antonia nació el 2 de junio y el 24 ella ya estaba al frente de “AM”.

31. Conoció a su pareja, Jorge Rodríguez en una entrevista de trabajo. “Me llamó para ver si hacia las voces de una de las películas”. Después le confesó que era una excusa. No llegaron a trabajar juntos pero después de casi un años se encontraron en un restaurante y empezaron a salir.

32. Al comienzo le daba mucho miedo que él fuera el ex de Susana Giménez y pensaba “estos es un incendio”. Sentía mucho vértigo en cada cita y salida.

33. En uno de los primeros encuentros, Rodríguez le dijo: “Vos tenés que ser mamá” y ella pensó “este es un manipulador”.

34. Aunque es muy locuaz contesta los mails de manera corta y concisa.

35. “Creo que lo bueno es que siempre le escapé a esas etiquetas: la sexy, la intelectual, la irreverente… Más que definir, esos términos encasillan”. (Luz, agosto, 2010).

36. Comenzó en la televisión como conductora de “Aquí está tu hit” y al frente de un móvil en “La movida del verano”. Admite que hasta lograrlo la rechazaron en varios proyectos.

37. Actuó en “La hermana mayor”, hizo bolos para “Poliladron” y “Dibu” trabajó en “Lo tuyo es mío”. Asegura que actuando era “bochornosa”.

38. “Me gusta más la función de entretener intentando hacerle la vida más amena a la gente, algo como sublimar el dolor de otro”. (Clarín, febrero, 2001).

39. Prefiere el humor ácido al estilo “Todo por dos pesos”. También la cosa dantesca, al borde con la locura y jugar con el ridículo.

40. Fue la voz de Sally, en la versión doblada de la película Cars.

41. Su primer programa como conductora fue “Aquí está tu hit”. Gustavo Yankelevich, por entonces gerente general de Telefé le dijo: “Te estoy dando un Fitito, pero ojo que el Fititito tiene el mejor motor de todos”.

42. Es una gran imitadora. El hábito comenzó en su casa. Vio a la periodista Fanny Mandelbaum corriendo con un sombrero mientras le preguntaba a uno de los hermanos Schoklender (acusados de parricidio): ¿Sos inocente? Y le respondía: Por supuesto que sí. Verónica recreaba la escena imitando las dos voces.

43. Reconoce que mucho de su alegría tiene que ver con el esfuerzo que hacía por aliviar a su mamá. Afectada por una artritis reumatoidea desde muy joven, la recuerda enferma, con inyecciones guardadas en la heladera y el dolor instalado. Verónica solía acompañarla al hospital y le contaba chistes para alegrarla en ese proceso. Por ejemplo, imitaba a la enfermera de Gasalla.

44. Solía imitar a su abuela Coca cuando le preguntaban si quería comer algo más y contestaba siempre “Y si, hay…”. Su otra abuela, Chiquita, le festejaba todas las gracias.

45. Imita con humor a Verónica Castro, Nazarena Vélez, Adabel Guerrero y hasta a las hermanas Escudero.

46. De chica mostraba mucha imaginación y cuando estaba sola jugaba con amigos invisibles. Cuando estaba con otros chicos se enganchaba con juegos más físicos, como la Escondida.

47. Hasta los cinco años vivió en Bahía Blanca. Inquieta, más de una vez la pusieron en penitencia por saltar con sus amigos arriba de los autos.

48. En 2004 fue a un recital de Lenny Kravitz, con unas amigas y la invitaron a compartir un momento en el sauna con él. “En el lugar hay vapor, veo en el fondo a alguien con parte de la banda… Chicas, chicos… Él es muy chiquitito y todos estaban en toalla. De repente empiezan a cantar ‘American Woman’”, contó Lozano. “Hacía mucho calor pero yo me había dejado los jeans porque soy una cagona. Voy, pero no voy hasta el fondo”. La anécdota sigue “Lenny estaba ahí. ‘Hi’, dijo. Le chupaba un huevo. No tenía una actitud de acoso ni nada. En inglés, dice: ‘¿Ustedes pensaron alguna vez que iban a terminar acá? Se la re creía. Yo dije: ‘Pero, enano. What are you thinking about?’ Entonces a Pao y a las otras personas que estaban ahí les digo: “Este es un papanatas modelo cañón”. Y se fueron.

49. Su trabajo de modelo comenzó de casualidad. Fue a cortarse el pelo a la peluquería de Roberto Giordano y él estaba grabando un micro para canal 7 con el “antes y el después”. Le propuso que si participaba, le cortaba el pelo gratis. Verónica aceptó.

50. Giordano le sugirió sacarse unas fotos en un estudio. Lozano lo hizo y de caradura se las llevó a Ricardo Piñeyro que la contrató en su agencia.

51. “Nunca me consideré bonita. Era muy chiquita, flaca, sin lomo… Los chicos no morían por bailar lentos conmigo en la fiesta de 15. Digamos que era la típica amiga gamba”. (Clarín, noviembre, 2009).

52. Trabajando en “Popstar” le tocaba sacar un papel para un sorteo. Un día saca uno y llama a una persona de Neuquén. La mujer no solo no sabía quién la llamaba sino que además no estaba mirando la tele. Nerviosa, Verónica solo atinó a decirle: “Bueno, se va a cortar. Muy ricos los brownies”. Lo peor fue que en el corte le recordaron que el programa iba en diferido.

53. En pantalla se cuida de decir malas palabras pero en la vida cotidiana suele decirlas con mucha gracia. Su preferido es “la c… de la lora”.

54. En los formularios para salir del país pone “Psicóloga”.

55. Le encanta la moda desde pilchas, hasta zapatos, carteras y accesorios y suele comprar mucho por internet.

56. De chica estaba enamorada de Christopher Atkins, el compañero de Brooke Shields, en “La laguna azul”.

57. Una vez un nene que era su paciente al inicio de la sesión le entregó un ramo de flores, algo que a ella la emocionó mucho. Pero cuando terminó el encuentro le dijo que era mala y se lo llevó.

58. Le cuesta mucho mantenerse seria cuando descubre que alguna entrevistada fue al programa sin bombacha.

59. Mientras fue Jefe de Gobierno de la Ciudad y ella estaba sin pareja la vincularon con Mauricio Macri. Primero la enojó la versión pero luego respondía: “voy a llamarlo para que me arregle el pozo de la esquina de casa”.

60. “De grande me veo como Chunchuna Villafañe. Quiero ser una vieja canchera con mucha onda, no una pendevieja. Me gustaría adaptarme a mi edad, no ser una loca desubicada” (Luz, septiembre, 2013).