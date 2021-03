¡Como el Ave Fénix! Vuelve Macaulay Culkin en una serie de culto

Su vida interpretativa ha estado marcada por el papel de Kevin en 'Mi pobre angelito'. Ese travieso personaje encumbró a Macaulay Culkin, que tras el éxito fulgurante de la cinta se convirtió en 'juguete roto' debido a problemas familiares y a sus adicciones. Sin embargo, con el paso del tiempo ha sabido reconducir su vida y ahora encara su proyecto más importante de los últimos años: 'American Horror Story'. Ryan Murphy, creador de esta ficción que ya prepara su décima entrega, ha sido el encargado de rescatar al intérprete y, además, acaba de regalarnos su primera imagen de este en la piel de su nuevo personaje.

En la foto lo vemos junto a Leslie Grossman como si estuvieran a punto de viajar al Polo norte y con un texto que dice: 'Something Wicked This Way Comes', título en inglés de la novela 'La feria de las tinieblas', escrita por Ray Bradbury. ¿Tendrá este detalle alguna relación con la trama de los nuevos capítulos? Por ahora es un misterio, ya que no ha trascendido la sinopsis y únicamente hay elucubraciones basadas en los carteles publicados hasta la fecha. Hasta que sepamos más, así veremos al actor que ya tiene cuarenta años. ¡Alucina!

Si tenemos en cuenta uno de los adelantos vistos, podemos pensar que la historia tendrá relación con un suceso ocurrido en la costa y con sirenas malignas como protagonistas.

Junto a Culkin estará en el reparto Sarah Paulson, actriz fetiche del director, Evan Peter, Billie Lourd, Kathy Bates, Adina Porter y Angelica Ross, entre otros. La pandemia paralizó, hace meses el rodaje que ahora vuelve a la vida. Sin fecha de confirmación para el estreno, tendrás que armarte de paciencia porque tardará un tiempo en llegar a la pantalla.