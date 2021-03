¡Volvió la Cobra!: reapareció Jimena Barón y sorprendió a todos

Tras largos meses de silencio absoluto y completa desaparición de las redes sociales, apareció Jimena Barón.

La cantante y actriz sorprendió a todos con su regreso, pero no fue en sus redes sociales, donde últimamente se había convertido en una de las más seguidas del mundo del espectáculo.

La "Cobra" fue vista en las redes de Marcelo Tinelli, quien publicó un video donde se la puede ver recorriendo las instalaciones de Lafila, dado que será jurado de La Academia, la nueva apuesta del conductor.

Recordemos que en 2019, cuando el Bailando brillaba y nada hacía suponer un desenlace pandémico, Barón fue convocada por la productora al jurado para un reemplazo. Pero Jimena dijo que no, y habló de diferencias con Tinelli. Las especulaciones por sus dichos estuvieron a la orden del día, hasta que la sagacidad de los fans coincidió en que a la artista no le había gustado que el productor se hubiera mostrado en Twitter deseoso de sumar al certamen al jugador de fútbol Daniel Osvaldo, ex de Barón y padre de su hijo.

En 2020 también había sonado su nombre como jurado del Cantando, pero eso también quedó en la nada

Finalmente dos años después de aquella primera convocatoria y coronavirus mediante, las asignaturas pendientes desaparecieron y a la cantante se la vio con una sonrisa a los abrazos con Marcelo.