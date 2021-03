Falleció una de las movileras históricas de la radio argentina

Los medios despiden a la locutora histórica de Radio Rivadavia y periodista Marilú Conforte, quien falleció tras una intervención quirúrgica en la vesícula. Mientras se encontraba internada en la Clínica Olivos su salud se agravó y partió, dejando un enorme vacío en todos los colegas que trabajaron con ella. Consternados, fueron muchos quienes usaron las redes sociales para dejarle un último adiós.

Aunque Marilú se infectó de coronavirus, su deceso se habría desencadenado tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía de vesícula. Hace unos días, también se había caído en la calle y por eso debió ser operada de la cadera. Sin embargo, esa operación había salido bien. Además de haber trabajado en radio, se la recuerda por sus móviles de exteriores desde la Casa Rosada.

Tuve un dia alegre despues de mucho tiempo hasta que me entere q partiste Marilu Conforte, gran locutora y periodista y mejor amiga. Te voy a extrañar mucho querida amiga. uD83DuDDA4 pic.twitter.com/TmFl3oflCl — Lucía Portal (@LuluPortal) March 11, 2021

"Mi escuela fundamental fue la calle. A veces escucho a colegas míos y digo: ‘Cómo se nota que son de escritorio’. Si vos no lo palpás en la calle, en lo cotidiano, en lo que le pasa a la gente, no podés hablar de nada, no podés analizar nada. Casi el 80% de mi carrera se hizo en la calle, como movilera”, dijo en 2017, en una entrevista con el programa El Almacén de Ramos Generales (Cooperativa AM 770).

Descubrió su vocación cuando acompañó a una amiga a un ciclo de Alejandro Dolina y la escucharon hablar. Más tarde, y ya recibida de locutora en 1982, acompañóa grandes voces de la radiofonía argentina como Antonio Carrizo. “Salía de una radio y me metía en otra. Conducía tramos de música en la FM y en AM hacia la locución comercial. Yo empecé con Carrizo, me gané un Martin Fierro como co-conductora de Radio Show, los fines de semana”, dijo en una entrevista que le dio a La Luciérnaga Curiosa.

Enorme tristeza por el fallecimiento de la querida Marilú Conforte. Excelente profesional y mejor persona. Que en Paz Descanse pic.twitter.com/NJkxU83M2x — Luis Bremer (@luisbremer) March 12, 2021

“Siempre he tenido trabajo, me ha conectado con lo mejor y lo peor de la vida, tanto la locución como el periodismo. Hice todo lo que tiene que hacerse en radio y televisión. No soy famosa porque pertenezco a la etapa en donde para nosotros era más importante el producto que uno, yo tengo esa escuela", agregó en aquella charla.