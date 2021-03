Beyoncé bancó fuerte a Meghan Markle y el príncipe Harry, y los homenajeó

Los 17 millones de personas que vieron en directo la entrevista donde Meghan Markle, casada con el príncipe Harry, acusó al casa real inglesa de racismo. En general coinciden en una conclusión que, además, se ha expresado a través de las redes sociales: fue muy fuerte.

Si todavía no has leído sobre ello ni has visto algunos fragmentos, aquí te desvelamos las frases más impactantes, las cuales, por cierto, también 'han llegado al cora' de Beyoncé.

- "No me arrepiento de haber entrado en la Familia Real, me arrepiento de haberles creído cuando me dijeron que iba a estar protegida", confesó Meghan.

- "Fui silenciada por la Familia Real".

- "Ya no quería estar viva. Y ese fue un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador. Me avergonzaba decirlo en ese momento, especialmente de tener que admitírselo a Harry, porque sé cuánto ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría. Y simplemente ya no quería estar viva". Esta es una de las confesiones más impactantes, según la repercusión que ha tenido en las redes sociales.

- "Yo no hice llorar a Kate Middleton. Fue al contrario. Y no lo digo para desprestigiarla. Fue una semana dura, antes de la boda. Ella estaba molesta por algo, se disculpó, me trajo flores y una nota. Lo que me dejó a cuadros es que, meses después de nuestra boda, lo contrario a lo que ocurrió era público. Yo no hubiera querido que eso saliera a la luz sobre ella".

- "Nos casamos tres días antes de la boda, en nuestro patio trasero. Solo estábamos nosotros dos y el arzobispo de Canterbury, que nos casó", contaba Meghan.

- "Antes de que naciera Archie, hubo preocupaciones y conversaciones sobre qué tono de piel tendría... Y le quitaron el título que ostentaría (lo cual dejó a mi hijo sin protección). Son palabras de ella.

- "El 'Megxit' no hubiera sucedido si hubiéramos tenido su apoyo", admitió Harry.

- "Quiero mucho a William, hemos pasado un infierno juntos, pero la relación está espaciada ahora, el tiempo lo cura todo", añadió Harry.

- "Sí, hemos visto algo de 'The Crown'", asintieron ambos.

- "Vamos a tener una niña", fue otra de las revelaciones de la pareja.

Beyonce se ha pronunciado a través de su página web, donde ha publicado una foto en la que aparecen ambas en el estreno de 'El Rey León', en 2019, acompañada de un texto:

En la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah, ambos abordaron temas muy delicados, entre ellos, la 'preocupación' de la familia real por el color de piel de Archie, antes de que este naciera. También, el hecho de que la Institución se negara a darle el título que le correspondía.

Recibir respaldo de figuras con un altavoz que llega a tantas personas, como es el de Beyoncé, es fundamental para que destaque sobre la mesa la gravedad del asunto.