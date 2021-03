Alberto Cormillot confirmó que será papá...¡a los 82 años!

La emocionante historia entre el médico Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini desde hace años tendrá su momento más cargado de emoción y alegría, ya que el propio Alberto confirmó que volverá a ser padre a los 82 años, debido a que su esposa está embarazada y el nacimiento se producirá en octubre de este año.

"Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices", contó Cormillot en el programa Cada Mañana, emitido en radio Mitre, y del que participa desde hace años.

Cormillot expresó junto a sus compañeros: "La intención era comunicarlo a los tres meses por una cuestión de prudencia, pero ayer Andino me preguntó inocentemente si había planes de ser padres y no podía decirle que no y la semana siguiente salir a decir que íbamos a ser padres. Eso lo levantaron los portales y decidimos contarlo en vivo en el resumen Blue de María “.

Cabe destacar, que Cormillot y Pasquini se casaron en diciembre de 2019 en una boda de bajo perfil, un año después de que se hiciera público el romance y casi inmediatamente había revelado sus ganas de volver a ser padre. "Si viene será bienvenido. Eso sí, debería ser cuanto antes...”, dijo el médico.

En el programa Es por ahí, el nutricionista ratificó los dichos ante la pregunta del conductor Guillermo Andino, que lo abordó al finalizar el programa. “¿Te gustaría ser papá de vuelta?” y la respuesta del nutricionista se repitió: “Si viene, será bienvenido”. “Estás buscando”, interpretó el periodista, y las risas del médico hablaron por sí solas.

“Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, continuó el nutricionista.

Con un poco de humor, reconoció: “Después hicimos un acuerdo respecto a pañales y tareas hogareñas... y muy posiblemente no sea tan colaborador”.

Alberto y Estefanía se conocieron hace casi 14 años, cuando la joven licenciada en nutrición se sumó al equipo de trabajo de Cormillot. La amistad se fue convirtiendo en algo más, y rápidamente llegó el amor. Una relación que se animaron a oficializar recién a fines del 2018.

Cormillot es padre de Adrián y Renée, fruto de su relación con Monika Arborgast, fallecida en 2017. La pareja llevaba un largo tiempo separada, aunque sus vidas estuvieron ligadas no sólo desde lo profesional, en el gerenciamiento de su clínica, sino también desde lo afectivo.

