Guido Kaczka espera su cuarto hijo: ¡adiviná cómo lo llamará!

Al aire de Bienvenidos a bordo, el conductor Guido Kaczka reveló cómo se llamará el cuarto hijo que viene en camino. Padre de tres jóvenes, quien está al frente del ciclo de entretenimientos de El Trece sometió a dos participantes a un interesante juego: adivinar cuál será el nombre del bebé que nacerá a mediados de 2021. Por fortuna para ellos, acertaron: será bautizado Eliseo, y como dieron la respuesta correcta también fueron ganadores de importantes premios.

“Parecen buenos pibes, acaban de decir Eliseo, se los ve buenos pibes, ¿o no? Antes le tengo que decir a ellos dos que viven en Lobos, le pido disculpas a El Trece que estoy re pasado. Lázaro y Juan Manuel, ¿saben cómo se llama mi hijito que va a venir? ¿Cómo se llama? Eliseo. Sí, Eliseo, qué lindo. Eliseo, metieron el nombre”, reconoció Guido Kaczka. En ese instante, el estudio de Bienvenidos a bordo se llenó de emoción y el conductor no pudo evitar conmoverse por lo que vivirá en breve.

A fines de 2020, Kaczka anunció alegremente la nueva noticia: su familia se agrande y sus hijos tendrán un nuevo hermanito. “Escúchenme una cosa, voy a tener mi cuatro hijo. Está Sole embarazada. Me enteré hace un tiempo ya, está de tres meses. Fin de mayo o junio”, avisó el conductor. Por otro lado, Guido resaltó que Marcela Tauro (su compañera en La 100) fue una de las primeras personas en saber esta novedad.

“Me dijo: 'Cuidate en esta pandemia por que sos muy fértil'. Un día la Tauro me miró y me dijo: ‘vos estás embarazado’. Y yo me quedé. ¿Qué tiene, un evatest interno?! Cuando sale el Marcelatest al mercado?!”, bromeó Kaczka. Lo cierto es que el actor está esperando otro hijo varón junto a Soledad, su esposa desde hace ya varios años.