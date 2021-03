El romántico aniversario del sanjuanino Darío Barassi: mirá cómo lo celebró

Darío Barrasi se ha convertido en unas de las grandes sensaciones de la televisión argentina conduciendo '100 argentinos dicen'.

Pero el sanjuanino también lleva un tiempo rompiéndola en Instagram, donde sus fans se cuentan por millones. Y fue justamente ahí donde recordó un nuevo aniversario de su casamiento.

En uno de sus últimos posteos, el mediático compartió un video de su boda con Luli Gómez Centurión, con quien cumplió 6 años de casados. “Feliz aniversario amor mío!! Fue una noche espectacular. No faltó nada ni nadie. La revivo con si fuera hoy. Tu mirada, tu calma, tus gambas. Estabas a otro nivel de linda gorda mía. Cuando entraste x esa puerta en la iglesia me iluminaste la vida para siempre. Te veo caminando y acercándote, y a mi se me curaba cualquier herida y el corazón me latía a mil x hora (sic)”, escribió junto a la filmación.

Lejos de quedarse ahí, continuó con la descripción de ese día tan especial para la pareja: “Cuando nos dimos beso y abrazo del amor. Te pregunté cómo estabas y me miraste brindándome toda tu calma y amor. Me dijiste y vos?!? Y sentencié ‘muy chi****’. Buena Bara, un romántico. Es que esperé esta noche toda una vida, entiendanme. La noche fluyó entre valses en vivo, amigos y brindis. Mucho agite y salto. Me cambié la camisa 5 veces. Los totoras hicieron magia y aún sufro no haber aprovechado el catering. Fue una noche mágica real. Esta pareja es mágica real (sic)”.

Para finalizar su publicación, Darío Barassi le dio las gracias a su compañera: “Gorda sos el amor de mi vida. Brillante y bomba, simpática y sensible, inteligente y madraza. Feliz aniversario nani mía. Sigamos juntos en esta y en todas. Xq como ya sabes, la cosa es con vos o no es. Te amo (sic)”. Luego de declarar su amor a los cuatro vientos, el presentador compartió con sus fans, todo lo que hicieron durante el día en el que rememoraron su casamiento, a través de sus historias de Instagram.

En una las últimas historias del influencer aparece su esposa andando en patines y se le escucha a Darío lanzar un desafío a Luli: “Qué buen regalo de aniversario, gorda. Dale, mostrale al mundo lo que sabés hacer”. Pasado este día, los enamorados fueron a un hotel, donde les esperaba una cama matrimonial con un globo en forma de corazón y una cena romántica en el mismo alojamiento.