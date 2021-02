¡Se le pasó la mano!: repudio a Charlotte Caniggia por la tremenda respuesta a una seguidora

“Horrible tu c… todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable", fue una de las frases que usó Charlotte para referirse a la seguidora que le escribió.

Tras la viralización de los chats, Caniggia decidió hacer un descargo sin filtro y apuntó a los haters: "O sea que la gente sí me puede insultar, puede decirme palabras horribles y yo me tengo que quedar callada. Prensa amarillista, son un asco. No tienen de qué hablar y quieren ensuciar mi imagen, desgraciados. Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más", escribió.

Y cerró: "Ser famoso significa ser un ser humano más. Basta de gente que critica e insulta entrando a mi perfil. Si no les gusta algo no pongan follow, ni critiquen la opinión... La opinión métansela en el cul...".

Después de escribir el descargo en sus historias, Charlotte Caniggia tomó una dura decisión 2.0 y puso su cuenta de Instagram "privada". Esto quiere decir que sólo las personas que ella acepte podrán ver su contenido en las redes.

Fuente: Con información de Paparazzi