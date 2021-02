Una súper estrella del rock fue denunciada por abusos sexuales reiterados

Marilyn Manson enfrenta una denuncia de su expareja, la actriz Evan Rachel Wood quien realizó un posteo en Instagram contando que el músico Marilyn Manson la sometió a abusos diversos “durante años”. Wood es conocida por la serie Westworld.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, denunció la actriz de 33 años.

“Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que se los han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con todas las víctimas que ya no guardarán silencio”, agregó.

Otras cuatro mujeres se sumaron a la denuncia y acusaron a Marilyn Manson por casos de agresión sexual, abuso psicológico y diversas formas de violencia, coacción e intimidación.

El rockero y la actriz iniciaron su relación en 2007, cuando Wood tenía 18 años y Manson 36. Se comprometieron en enero de 2010, pero terminaron su relación siete meses después.