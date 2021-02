El nuevo desafío profesional de Juanita Viale: mirá de qué se trata

Juana Viale está feliz por el momento profesional que está atravesando, pero no tiene nada que ver con la experiencia que le dejó estar al frente de la mesaza de Mirtha Legrand.

La bella actriz justamente está disfrutando de una nueva experiencia actoral que la atrapó desde el primer momento.

Hace unos meses se conoció que Juana protagonizaría la película «Causalidad», junto a otras figuras como Laura Novoa y Pablo Mónaco. Es importante mencionar que el rodaje del film estaba planeado para iniciar en marzo del 2020, pero debido a la pandemia debieron postergarlo hasta diciembre. El largometraje no será como cualquier otro, sino que será grabado en plano secuencia y sin cortes.

En ese contexto, Juana presentó a su personaje: "Hola, mi nombre es Claudia Mariño, tengo 39 años, soy madre de dos hijos, Juan y Santiago. En breve me voy a juntar con un hombre que estoy en contacto por las redes sociales. Muy contenta de volver a tener un vínculo tal vez". A continuación, la mediática salió del cuerpo de la protagonista y habló en primera persona.

En esa misma línea, la actriz declaró: "Ahora sí, soy Juana Viale. Soy actriz, madre de tres y estoy acá en estos pasillos de este hospital en donde estuvimos filmando una película que se llama ‘Causalidad’, una película que se hizo toda en plano secuencia". Rápidamente, la nieta de Mirtha detalló: "Los que no entienden o no saben, es simplemente dar acción en tiempo real, sucede toda una historia y no se corta".

Finalmente, antes de terminar, Juana se sinceró: "Para mí como actriz es un desafío enorme, gigante. Es jugar durante una hora y media a un personaje sin corte, con continuidad de emoción y de todo. Así que feliz de poder transitar esto, de conocer muchos nuevos compañeros y, a pesar de todo lo que pasó, de la pandemia, ocho meses después arrancamos y hoy terminamos". No obstante, el filme aún no tiene fecha de estreno.