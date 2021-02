¿De verdad?: Yanina Latorre reveló que un político la llamó a Miami para pedirle perdón

Yanina Latorre sigue aún en Miami, a donde llegó acompañado de su madre y sus dos hijos para pasar las vacaciones de verano.

Diego Latorre se sumó más tarde, pero la polémica de este viaje estuvo en la vacuna contra el coronavirus que la panelista de Los Ángeles de la Mañana le consiguió a su progenitora.

"Se está vacunando todo el mundo. Gracias a Dios acá tienen un pensamiento de que la pandemia es global, si vos solamente vacunas americanos y acá está lleno de residentes temporales y de turistas que siguen con Covid, explicame de qué sirve tanta inversión. La pandemia es mundial no por territorio o por zona. Los que me criticaron son periodistas resentidos", comenzó diciendo Yanina en su descargo.

"Son periodistas latinos resentidos, el gobernador me defendió y el director del Sanatorio Jackson lo mismo. Porque están desinformando", agregó. "¿Pero el intendente de Miami no estaba medio molesto con vos? ¿Se pudo comunicar con vos?", le consultó Barby Franco. "El alcalde, me llamó la vocera, me pidió perdón por la información cruzada", comentó Latorre.

"¿De verdad te llamó la vocera del alcalde?", añadió la ex de Fernando Burlando muy sorprendida. "Querida, llegué a todos", le respondió Latorre. "Te van a declarar ciudadana ilustre al final, yo te quería ver presa en Miami", lanzó el conductor del ciclo en modo de broma. La panelista y su familia regresan mañana al país, luego de que Dora (mamá de Yanina) recibiera la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

"Hoy es un día horroroso, llueve, hay viento, me levanté muy temprano, conseguí pasajes pero, cuando vaya a subir al avión, ya sé que hay gente muy varada. Un amigo mío está desde hace tres días intentado subir al avión y no puede. Yo tengo pasaje para el miércoles, hoy me hisopé y grabé el hisopado, por lo que me putearon. A ver si todavía no viajaba por el hisopado", había dicho la mediática por medio de un video de Instagram a sus seguidores respecto a su regreso al país.