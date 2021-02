Furor: la tierna y retro imagen de Charlotte Caniggia con su madre y hermanos

Charlotte Caniggia es una auténtica caja de sorpresas, que en las últimas horas despertó la ternura de todos con una imagen de su infancia.

La mediática suele manejarse muy bien con las redes y es de las figuras más buscadas por los programas de televisión.

Días atrás, Charlotte visitó a Jey Mammon en su nuevo ciclo televisivo, 'Los Mammones' y habló de todo. En un ping pong de preguntas y respuestas, la mediática lanzó una declaración inesperada."¿Usaste alguna vez Tinder, o lo usarías?», preguntó el conductor. "No, nunca lo usé. No sé si lo usaría, me da miedo…Tengo un amigo en Madrid que tenía Badoo. Pero nunca los usaría, me da miedo", respondió la morocha. Minutos después, Jey quiso saber sobre una situación íntima. "Me dijeron que te importa el tamaño, mucho", consultó. "Obvio, ¿a ustedes no?", respondió la joven.

Durante la nota, Charlotte también declaró sobre su niñez y crianza. "Tuve una infancia súper linda. Mi papá era mi papá. Yo no tenía noción de lo que era mi padre, para mí era como que iba a trabajar y volvía, no lo veía como una estrella. Ahora sí soy consciente", puntualizó. Además, dejó en claro cuales son sus deseo para el futuro. "Me gustaría casarme y tener una hija. Pero con mi pareja no proyectamos eso, como que ninguno de los dos quiere", definió.

Fue en se programa cuando Charlotte Caniggia se convirtió en tendencia en las redes sociales por la inesperada confesión. Mammon preguntó: "¿Te gusta laburar o no?". "No, ¡odio laburar! Me gusta cuando me pagan", exclamó, haciendo reír a todos los presentes. En ese sentido, el humorista insistió: "¿Cómo sabés que no te gusta?". "Porque cuando voy al laburo me quejo, no quiero ir", reflexionó la mediática. A continuación, la modelo añadió: "Me gusta la plata".