Brandoni está internado por Covid y ¡se quejó del aislamiento!

Luis Brandoni fue internado luego de presentar síntomas de un posible caso de coronavirus y se le realizan estudios para comprobar su situación. Desde el hospital, el actor ultramacrista dialogó con Diego Leuco por Radio Mitre y se quejó del aislamiento tras confirmar su contagio.

“Perdí el invicto...No tuve ningún tipo de síntoma, eso es lo raro. No es nada grave, estoy internado y sigo con los estudios para mañana ya irme a casa”, comentó. El popular actor de "Esperando la Carroza" comenzó a sentirse mal el pasado lunes y, debido a su edad, su entorno le recomendó que se internara, tras lo cual un hisopado realizado por prescripción médica arrojó el resultado positivo.

Brandoni, reconocido militante de Juntos por el Cambio, fue una de las primeras caras conocidas en oponerse a las medidas de prevención establecidas por el gobierno de Alberto Fernández. De hecho fue organizador y difundió diversas convocatorias a las marchas denominadas como anticuarentena. Pero de manera insólita, el actor no dudó en culpar a la cuarentena y quejarse del aislamiento que debe cumplir por el contagio.

"Esta situación de soledad es complicada para la salud mental de la gente y yo no estoy al margen. Personalmente a mi me ha afectado, además de afectar mi trabajo y el de mis compañeros”, expresó. Por otro lado, el actor contó que no perdió el olfato y que los síntomas no son los clásicos. “Tendré que pasar otro pedazo más de soledad en casa. Y espero que me ayude a equilibrarme un poco porque me está invadiendo un poco una zona que yo más o menos tenía bastante bien. Un equilibro emocional”, amplió Brandoni.

Por último, apeló a la compasión del público para con los actores y pidió: “Tengo la esperanza que el público se haga solidario con nosotros y con ellos mismos y vaya a ver teatro”.

Dady Brieva le deseó una pronta recuperación a Luis Brandoni

A pesar de las claras definiciones, Dady le envió un fraternal saludo a Brandoni en su programa Volver Mejores de El Destape Radio. "Brandoni es un compañerazo y le mando muchas fuerzas para que salga adelante", dijo el ex Midachi en su ciclo. Y agregó : "Brandoni es una gran persona, le mando mucha fuerza mas allá de las diferencias que tengamos".

"Es un muy buen compañero de trabajo, le mando un beso grande y mucha fuerza para que salga. Nos quedo pendiente algún proyecto juntos", reconoció Dady Brieva.