Lágrimas de Zampini por quien "ya no va a estar": ¿de quién estaba hablando?

El Gran Premio de la Cocina terminó su décima temporada y todo fue emoción. Es que además de la coronación de Julián, el ciclo culinario de El Trece despidió al conductor Juan Marconi. Carina Zampini no pudo contener las lágrimas ante la salida de su compañero.

La despedida de Marconi se dio en el comienzo del programa, cuando Zampini tomó la palabra para anticipar la noticia y dedicarle sentidas palabras a Marconi. “Es un día sumamente especial para todos nosotros no solamente porque es el último día de esta décima temporada, sino, además, porque es el último día de Juan en El Gran Premio de la Cocina acompañándonos”.

En esa línea, la actriz señaló que "él ya no va a estar en la próxima temporada" debido a que " tiene mucha energía, fuerza y ganas de descubrir cosas nuevas, entonces hay nuevos horizontes en su mundo". Con los ojos ya vidriosos, la conductora no escatimó en elogios para el coconductor del ciclo desde 2018.

"A todos nosotros nos moviliza saber que es un día de despedida, pero estamos todos muy felices. Seguramente lo perciben del otro lado, pero también está bueno decirlo: somos un equipo enorme de gente y Juan es querido por todos. Es un gran tipo, un gran compañero”, enfatizó.

También emocionado, Marconi tomó la palabra y apuntó: “Obviamente es recíproco. Siempre trato de ser útil y no importante, me parece que es algo que logré en el programa, día a día. Me llevo las relaciones. Acá hay gente trabajando que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos de verdad. El Gran Premio de la Cocina es una experiencia hermosa, estoy contento porque pasó y no estoy triste porque se terminó”.

El ex Pura Química también puntualizó en su compañera de conducción y la definió como "una persona hermosa, profesional". "Aprendí mucho de cómo hay que ser cabeza de grupo, lo aprendí realmente de vos en el trabajo", resaltó.

Además, recordó que en los "momentos difíciles", Zampini siempre estuvo "con mensajitos, con llamados". "Eso me importa más que un punto más o menos de rating”, aseguró mientras la actriz se secaba las lagrimas con la mano.

Asimismo, Marconi hizo alusión a los años que pasó en el programa y los problemas personales que afrontó en ese período. “No fueron dos años tan fáciles para mí personalmente. Tuve la enfermedad de un hermano, tuve una separación de un gran amor que me dolió mucho y acá me bancaron, tuve COVID, así que es agradecimiento con todos los que están acá, pueden contar conmigo para lo que sea”, concluyó. Al tiempo que la conductora le respondió: “Y vos podés contar con todos los que están acá”.

Una vez terminado el programa, Marconi también dejó un mensaje de despedida en su cuenta de Twitter. “Se cierra una etapa maravillosa para mi. ¡Gracias GP Cocina! Gracias a todos los que fueron y son parte. Me voy feliz. Me llevo el cariño, el respeto y el amor de mis compañeros”, escribió en compañía de una imagen de todo el equipo.

Se cierra una etapa Maravillosa para mi. Gracias @GPCocina por hacerme tan feliz.

Me llevo el cariño, respeto y amor de mis compañeros. Me voy feliz! Gracias! pic.twitter.com/60abaDwNIb — Juan Marconi (@marconijuan) February 15, 2021

Días atrás, Marconi le había confirmado al portal Teleshow su decisión de dejar el programa y había expuesto sus motivos. “Es una decisión personal, un sentimiento de ciclo cumplido”, afirmó. “Me voy recontra bien con la producción y con mis compañeros. Con una felicidad total por un programa que duró casi dos años y medio para mí”, aclaró también.