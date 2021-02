La frase de Lanata tras la muerte de Carlos Menem: "Era un...

El periodista macrista Jorge Lanata despidió a Carlos Menem con un sentido comentario al aire en su programa de Radio Mitre. El conductor aseguró que el desaparecido ex mandatario que falleció este fin de semana a los 90 años fue "un caballero" y que siempre lo trató con "mucha cordialidad".

“Más allá de todo, de los juicios, de las denuncias, tanto Menem como su chico eran dos caballeros", dijo Lanata en Radio Mitre. "Muchos años después cuando pasó el tiempo y todo, yo me he vuelto a encontrar en entrevistas y el tipo me ha saludado con mucha cordialidad y con mucho respeto. Y yo también a él", rememoró el periodista que esta semana volverá a la televisión con una columna en Telenoche, el noticiero de El Trece.

“Me encantaría tener buenos enemigos. Porque todo se ha degradado tanto que ya uno ni siquiera tiene buenos enemigos. Menem fue un buen enemigo", aseguró Lanata en su recuerdo al ex presidente.

Otro de los personajes de la prensa macrista que de despidió al ex mandatario fue Baby Etchecopar quien publicó una sentida carta de despedida por la muerte de Carlos Menem a quien calificó como "un cerrador de grietas" y a quien calificó como "mucho mejor de los que hoy están". El ex presidente falleció este domingo en la Clínica Los Arcos a los 90 años de edad y fue velado en el Salón Azul del Senado de la Nación.