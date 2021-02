Alfano recordó a Menem y su romance: "Me pidió que...

El domingo por la mañana amaneció con la noticia del fallecimiento de Carlos Menem a los 90 años de edad, por eso, muchos fueron los políticos y famosos que se refirieron al ex presidente argentino. Graciela Alfano no solo lo conoció personalmente, sino que además tuvo una relación con él. "Él se enamoró de mí", confesó la ex de Matías Alé, recordando su amor por el riojano.

“Él se enamoró de mí. Es así que cuando se separa de Zulema, me pide que me vaya a vivir con él a Olivos. Yo en ese momento estaba casada con quien era secretario de turismo de su gobierno y realmente no prosperó. Después se fue enfriando la relación. Yo no fui una de sus mujeres, fui algo muy distinto. Estaba plantada en un lugar muy distinto: era Graciela Alfano, tenía con un gran poder de la belleza y con un gran poder adquisitivo”, reveló Alfano en declaraciones a C5N.

Y agregó: “Yo lo conocí cuando había salido de la cárcel. Era ese caudillo, con las pastillas y esas ideas de revolucionario. Ese fue el primer acercamiento que tuve y teníamos largas charlas porque yo estaba casada con (Enrique) Capozzolo”.

En otro tramo de la entrevista realizada por la periodista Luciana Rubinska Alfano se refirió a los atributos que más le gustaban del expresidente de Argentina. “Él siempre decía que admiraba mi belleza e inteligencia. ¿Por qué? Porque yo lo volvía loco, le preguntaba muchas cosas. Me llamaba la atención su sabiduría. Como manejaba los temas, como no se enojaba. Iba manejando todo con claridad las piezas de ajedrez. Él indudablemente siempre llegaba al objetivo que quería, eso me atraía mucho”, indicó Alfano.

"Nos veíamos en eventos, pero la relación se fue enfriando porque, al no haber querido yo aceptar su propuesta, la cosa no pudo prosperar... Y yo me enteré que él tenía relaciones con otras mujeres, también. Por eso, cuando caí en la cuenta de que había muerto justo el 14 de febrero, Día de los Enamorados, dije: 'Justo'. Porque él era un gran seductor en todo sentido. Yo lo he visto salir de una comida y acercarse a la gente que lo estaba esperando, se sacaba fotos con todos... ¡Y todos quedaban enamorados!", remarcó para cerrar, en torno a las famosas cenas con personajes de la farándula que Moria Casán le organizaba en la quinta de Olivos.