¡Ulises Bueno tiene novia! Mirá quién es

El cantante cuartetero Ulises Bueno transita uno de sus mejores momentos a nivel personal. Días atrás, el cantante confirmaba que estaba comenzando una relación. “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí. Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, expresó en diálogo con Mitre Live.

Si bien en ese momento no quiso revelar quién era la afortunada, ya que quería preservar su intimidad, se supo que era Rocío Pardo, bailarina y actriz, quien en 2017 lo acompañó cuando cantó para la apertura de ShowMatch el tema Mi dulce niña.

Ahora, el hermano del Potro Rodrigo decidió publicar una imagen en la que se lo ve junto a su flamante pareja y un grupo de amigos. “¡Disfrutando de Rosario después del show!”, escribió. Cabe destacar que el compositor se encuentra realizando varias presentaciones por diferentes puntos del país luego de sus shows en el Teatro Gran Rex. Una de las primeras en comentar la publicación fue Cinthia Fernández: “Qué lindoooooos los 2″, puso la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

A fines de enero, Ulises también fue noticia al admitir que no soporta una de sus canciones más conocidas. Luego de una divertida charla que tuvo con Jey Mammon, se animó a interpretar algunos temas de Andrés Calamaro, a quien dijo admirar, tales como “Cuando no estás” y “Crímenes perfectos”, pero también “Cacho de Buenos Aires”, de Cacho Castaña, y hasta un tango, “Nostalgias”, de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián.

Sin embargo, la sorpresa vino poco después, cuando le tocó cantar algunos cuartetos de su autoría. Sentado en el piano, el anfitrión de la noche comenzó a tocar los acordes de “Dale, vieja dale”, mientras que el invitado se limitó a hacer gestos de desaprobación.

“¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida? Cuando me lo ofrecieron dije: ‘No, ese tema no es para mí. Désenlo a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Yo canto otra cosa. Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”, confesó.

