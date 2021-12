Preocupación en MasterChef Celebrity: Tití Fernández se descompensó el pleno desafío

MasterChef Celebrity se vio invadido por la preocupación tras desatarse un momento de mucha tensión cuando el participante Tití Fernández se descompuso en pleno desarrollo de la competencia y debió ser atendido por personal de emergencias médicas.

Tití Fernández y Joaquin Levinton formaron una dupla de participantes en el difícil desafío del muro aunque resaltaron sobre el resto. Sin embargo, las bromas quedaron de lado cuando el periodista deportivo comenzó a sentirse mal. Tití tuvo que sentarse ya que comenzó a faltarle el aire y preocupó tanto a su co equipare como al resto de la producción.

Eso llevó a que su compañero se pusiera más nervioso porque no recibía indicaciones. "Me siento mal, pará un poco", le recriminó Tití ante los pedidos que el líder de Turf le hacía. Rápidamente, Fernández recibió la atención de los médicos presentes en el estudio de Telefe.

"Para mí ya es un triunfo que Tití esté acá", bromeó Levinton con cara de serio. Un comentario que su compañero retrucó entre risas: "¡Cómo no me voy a descomponer con él al lado! Viste lo que lograste... ¡qué me baje la presión! Vos dale con la guitarrita y no escuchás", le dijo Fernández.

El jurado detectó varios errores en materia de ingredientes, pero valoraron que las preparaciones estuviesen igual. "Estéticamente son similares. Los chips son desastrosos en los dos, pero el pollo tiene un buen sabor y la salsa está rica", describió Germán Martitegui.

A pesar de que no estuvieron entre las mejores performances de la noche, Levinton y Fernández lograron subir al balcón. Aplausos para ellos que zafaron.