"Asqueroso": otra denuncia de una ex estrella de Telefé contra Fabián Gianola

Con el correr de los días, cada vez aparecen más denuncias contra Fabián Gianola por abuso sexual y acoso sexual por parte de algunas excompañeras de trabajo. Después de los crudos testimonios de Viviana Aguirre y de Fernanda Meneses, en las últimas horas apareció el recuerdo de otra colega que trabajó con él en Telefe.

Quien compartió el estudio del mencionado canal de televisión con el actor y conductor de 58 años es Griselda Sánchez, que lo destrozó públicamente a través de una entrevista que le concedió a TN Show. La modelo y actriz, de pasado como participante de Gran Hermano 2007, compartió el calvario que le hizo vivir Gianola.



La mendocina de 35 años repasó las dramáticas situaciones que le tocaron vivir por culpa de Fabián Gianola cuando fue parte de Bien Tarde, un programa que se emitió de madrugada por Telefe entre enero y octubre de 2007: “Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi me besaba la comisura de los labios. Si le decías algo, te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando... Tenía la mano loca, te tocaba el culo ‘sin querer’. Me llamaba para pasar un texto y siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas”.



Además, la actriz y guionista recordó que esa pesadilla hacía que llegara al estudio sobre la hora a propósito, como para interactuar lo menos posible con Gianola. Por eso, detalló que ella ya se iba "cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra". Y amplió: "Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”.



Como si fuese poco, Griselda Sánchez añadió que la indignó "ver el video que grabó luego de las denuncias porque parecía muy campante diciendo que es intachable, como una ´Carmelita´ descalza". Sin embargo, también aclaró: "Yo no puedo decir si violó a alguien o no, pero era un maleducado y acosador. Fue tortuoso, desagradable”.



“Estuve triste durante mucho tiempo. Me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva, y que iban a decir que era una loca, una putita...", agregó la ex Gran Hermano (Telefe). Aseguró que, en ese entonces, las autoridades le advirtieron "van a decir que sos una loca, una putita, y vas a quedar mal". Y cerró a pura sinceridad: "Nunca esperé que alguien a quien yo admiraba artísticamente fuera tan desagradable”.

Fabián Gianola habló tras las denuncias en su contra por abuso y acoso

Después de los testimonios públicos de Fernanda Meneses y de Viviana Aguirre, quienes presentaron en la Justicia seis acusaciones contra él, el artista se defendió. Además de haber revelado que no prestará declaraciones en la causa por la recomendación de su abogado, aseguró: "La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, ni voy a aceptar la extorsión, y me denunció". Asimismo, precisó: "Tenemos los audios de las amenazas, tenemos audios que comprueban el intento de extorsión".

"La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente. Y también todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja", sostuvo. Para defenderse aún más, señaló finalmente: "Por otro lado, quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca... Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas, pruebas que vamos a usar y que son determinantes".