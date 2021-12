María Leal confirmó que está en pareja con una gran cantante argentina

En una entrevista concedida a Moria Casán en Moria de noche, la actriz argentina María Leal reveló que tuvo un romance con una de las cantantes más reconocidas del país. "Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas", manifestó la protagonista. Ahora bien, ¿con quién salió?

Gracias a una acotación de Moria Casán, quien expresó que actualmente esta artista se encuentra en el elenco de Brujas (obra que también protagoniza Leal), terminó sabiéndose que la persona en cuestión es Sandra Mihanovic. Esta relación comenzó hace muchos años, luego de que María Leal quedase viuda de Martín Rodriguez Mentasti.



Sobre la duración de este vínculo, María Leal aseguró que perduró en el tiempo más allá de no mostrarse juntas en público. “Estuvimos juntas seis años. Convivimos. Gracias a Dios, mis hijos iban a un colegio europeo, entonces todo estaba más cuidado", aseguró la protagonista, quien tiempo después decidió contarle todo a sus hijos.

María Leal mantuvo en secreto su relación, incluso ocultándola de sus hijos. Ya casada con otro varón, y ante la pregunta de su hijo menor (quien en ese momento tenía 19 años), la actriz decidió contar su historia. "Los terapeutas me decían que yo tenía que esperar a que los chicos me preguntaran. Porque darle una información a un chico si no te pregunta es casi una agresión", añadió.



"Yo le conté todo y me dijo que estaba bien; entonces, lo agarré al grande, Juan, porque consideré que él también tenía que saberlo. Juan me dijo que nunca se le había pasado por la cabeza. Mis hijos pueden calificarme como mamá, pero no como mujer. Lo importante es saber quién es uno; qué hizo uno con su vida y no sentirse mal”, remarcó María Leal.

Estar con hombres o mujeres: la pregunta de Moria Casán a María Leal

Fiel a su estilo, Moria Casán le consultó a María Leal si prefiere ir a la intimidad con hombres o mujeres. Lejos de esquivar la consulta, la entrevistada de 74 años respondió: "Para el sexo no hay nada mejor que un buen pistoletazo, pero nunca estuve con una chica sin estar enamorada".