MasterChef Celebrity 3: un participante muy querido dejó el certamen en un duro mano a mano

En un duro mano a mano, un querido participante de MasterChef Celebrity 3 fue eliminado este domingo. El periodista deportivo ‘Titi’ Fernández dejó el certamen en un mano a mano que tuvo con Tomás Fonzi.

Titi no pudo con los platos que le pidieron los jueces, tuvo muchas equivocaciones y le costó carísimo ante el juzgamiento de los jueces.

“Gracias todos. A ellos y a los que ya no están. Y a los jurados que son cracks, son capos, son tipos que enseñan. Me voy con todo el dolor del mundo. Les juro por Dios que yo tenía ganas de quedarme algunas semanas más. Lo que yo he disfrutado acá, no se puede imaginar”, fueron las últimas y sentidas palabras del periodista deportivo que ahora trabaja en la TV Pública con las transmisiones de la Selección Argentina.