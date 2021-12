"Un asqueroso": reconocido periodista lanzó ácidas críticas contra Germán Martitegui

Germán Martitegui es uno de los reconocidos chef que tiene el programa de cocina de Telefe. Por su participación en "Masterchef Celebrity" fue invitado a la gala de los "Personajes del Año" de una reconocida revista, al igual que otras celebridades.

Llegó acompañado de sus compañeros de jurado Damián Betular y Donato de Santis. Pero recibió comentarios negativos por la actitud que tuvo en la velada y que le llamó la atención al reconocido periodista de espectáculos Ángel de Brito, quien lo conoció por primera vez y no tuvo una buena impresión en lo más mínimo.

"Martitegui me pareció un asqueroso la verdad", comentó el conductor en charla con Mariano Caprarola y Augusto Tartúfoli. Y aún más, dijo que "es muy antipático. Y a mí qué me importa, si yo no estoy cocinando". De todos modos, destacó la actitud de Betular y De Santis, por lo que diferenció de sus compañeros. ¡Durísimo!.

(Fuente: Diario Show)