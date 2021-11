A una famosa actriz le dieron dos meses de vida, y cuenta su historia: escuchala

Una famosa actriz española atraviesa un duro momento de salud, después de haber recibido un pronóstico de vida de dos meses. En un desgarrador descargo, la artista dejó su alma ante las cámaras y reveló cómo atraviesa el complicado momento que le toca vivir por el avance de su cáncer.

"Lo que me ha pasado es una putada, pero me han pasado cosas maravillosas en la vida. Solo puedo dar gracias, gracias y gracias. Se mira a la muerte de frente… y te asusta. He hecho todo lo posible por salvar mi vida. Voy a estar preparada para marcharme tranquilamente. Me estoy despidiendo de mis amigos, de mi familia y de mi expareja. Estoy haciendo locuras que no imaginé", expresó la actriz Isabel Torres, intérprete de La Veneno en la serie de HBO, en el ciclo Sábado Deluxe.

GRACIAS y enhorabuena a los compañeros de Sábado DELUXE por haberle dedicado esta entrevista tan especial a la actriz Isabel Torres. Ejemplo de lucha, talento, constancia y de humanidad.pic.twitter.com/5NWbQImhm1 — Diego de la Viuda (@DiegodelaViuda) November 21, 2021

La artista transgénero, quien fue la primera canaria en poder acceder a su DNI rectificado en 1996, continuó sobre cuánto valora las pequeñas cosas que la vida le ofrece, tras su diagnóstico: "Escuchar un pájaro en cualquier parque o el ruido del mar... Le das un valor inmenso a todo porque no sabes cuando dejarás de escucharlo. Fue un palo terrible, no me lo esperaba. La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría, es algo que no te puedes ni imaginar. Pensé estoy rodando la serie de mi vida, aunque sea lo último que haga lo voy a hacer bien. Aunque me digan 'en memoria de Isabel Torres' lo voy a hacer. Tenía la opción de llorar en un sillón o decir levántate y haz lo que tienes que hacer".

Recientemente, la actriz compartió un emotivo video en su Instagram, a modo de despedida de sus seguidores: "Este es el último video que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. Este es el último video que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también, ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa".