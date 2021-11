Tensión en MasterChef Celebrity: German Martitegui criticó a Mica Viciconte y se enfureció

Masterchef Celebrity tuvo en la pantalla la primera disfunción conceptual frente a una participante. Los famosos tuvieron como tarea de miércoles preparar recetas típicas de diferentes partes del mundo, y así hacerlos viajar con los sabores a los jurados. Así fue como Mica Viciconte presentó un plato de receta egipcia y el jurado le criticó la poca cantidad de comida en el plato, en especial por un pan de pita pequeño.

Fue cuando la ex competidora de Combate preparó un Fatteh de pollo con garbanzos, cebolla, cilantro, salsa de ajo, acompañado de pan pita, pero cuando fue a mostrarlo para su devolución, Damián Betular desató la polémica con su observación.

"Estuviste un poco miserable con el pan", le dijo. La participante señaló que intentó lograr algo más gourmet. Error garrafal para dirigirte ante un jurado que vive de ese tip ode comidas en sus restó personales.

"Perdón, gourmet no es ‘poco’, es que sea rico", le advirtió Germán Martitegui. Mica intentó interrumpirlo y él la frenó en seco: "No, no podés hablar. Acuérdense de eso. No llamen gourmet a una cosa chiquita. Puede ser una porquería chiquita o algo gourmet gigante".

Ante esa definición, Viciconte respondió y no se quedó callada porque, evidenciada por su expresión, quedó enojada:

"Mi opinión es porque la porción era más chica cuando fui a restaurantes gourmet. Pero si vas a un bodegón no te van a servir un raviol con el quesito".

Tal fue la catarata de memes que se generaron luego de la postura de Martitegui que generó repercusiones en las redes sociales, quienes apuntaron contra el jurado del certamen gastronómico por el tamaño de las porciones que se sirven en sus restaurantes y eso desató otra discusión oculta frente a la categoría de los platos que se generan en la competencia.

Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por LITERALMENTE 1 (UN) ESPÁRRAGO pic.twitter.com/f318TzqxPW — Nacho? (@Nachormigon) February 8, 2021

German Martitegui: no es gourmet



Mica: puedo decir algo?



German: no



Yo automáticamente pic.twitter.com/WizBhj9E6n — ???s???? uD83DuDC9C (@wachodviciconte) November 11, 2021