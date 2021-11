Un conocido conductor, a punto de ser candidato a presidente de Independiente

El Club Atlético Independiente se prepara vivir unas nuevas elecciones presidencial y, cuando todo apuntaba a que Hugo Moyano tenía todos los número puestos para ser reelecto, parece que se avecina una lista opositora con un reconocido conductor televisivo al frente.

Así es, al parecer Fabián Doman es el hombre que ultima detalles para pelear por la presidencia del Rojo. Lo acompañarían en el trinomio Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y el también periodista y presentador Juan Marconi.

Las próximas 48 horas serán cruciales para cerrar el armado del grupo dirigencial. “Estamos intentando sumar para el frente a la mayor cantidad posible de gente de diferentes espacios”, anunció la misma fuente. El diputado nacional Cristian Ritondo, de Juntos, también es parte del entramado político que buscará entronizar a Doman y apostar al resurgir de Independiente, que transita importantes dificultades económicas.

Fabián Doman, cerca de ser candidato a presidente del Club Atlético Independiente

Este martes se llevaría a cabo un almuerzo que podría terminar de cerrar el trinomio si todas las partes se ponen de acuerdo. Hace poco más de 10 días, Doman había tomado la decisión de bajarse de su participación en los comicios. “Debo contarles que no seré candidato a Presidente de Independiente. Durante casi 1 año trabaje con un grupo primero de hinchas del club que ahora son mis amigos para formar un espacio de unidad, que nunca imaginé encabezar”, informó. “Las circunstancias hicieron que hace dos semanas mi nombre sirviera para unir a mucha gente. Y creo firmemente que ese espacio de unidad todavía puede concretarse. Sin embargo encuentro que hay situaciones generales del club que parecen no verse”, agregó.

Ante esta coyuntura, Marconi había tomado mayor fuerza para encabezar la lista; incluso se lo vio en campaña en las redes sociales, reuniéndose con referentes del Rojo, como por ejemplo Sergio Agüero, hoy delantero del Barcelona. Pero en las últimas horas, el ex conductor del programa político Intratables cambió de opinión. “Llegado el caso, él explicará por qué esta vez sí aceptaría el desafío”, le indicaron a Infobae.

Los comicios en el club de Avellaneda están despertando mucha polvareda por distintos motivos. El oficialismo había filtrado que Hugo Moyano iría por su tercer mandato, pero el propio líder sindical se encargó de poner en duda esa información en una entrevista con el programa partidario Rojos de Pasión.

Doman no es la única personalidad que está cerca del escenario político del club de Avellaneda. En el costado de la oposición el empresario Daniel Grinbank también había confirmado que no será candidato a presidente, aunque en los últimas semanas volvió a especularse con la chance de que juegue de alguna manera. Incluso el ex tenista Gastón Gaudio arriesgó que podría someterse a la decisión de los socios.

“Amo al club y me gustaría que a Independiente esté en otra situación. Jugar en la primera de Independiente no va a pasar, la única que me queda para involucrarme es estar del otro lado. Siempre lo dije: es un sueño estar ahí. Sería un lindo momento”, había dicho el Gato semanas atrás sobre su posibilidad de estar en algún espacio político.

Moyano, de 77 años, llegó al puesto principal en Avellaneda durante el 2014 con 69% de los votos y revalidó su cargo en 2017 con el 89% de los sufragios en medio del triunfo en la Copa Sudamericana. Con la imagen del oficialismo en caída y una situación económica compleja, durante los últimos meses quien empezó a realizar entrevistas para defender la gestión fue su hijo menor Jerónimo Moyano, quien ya había irrumpido en escena durante aquella Asamblea que se viralizó por las falencias que tuvo y en el último tiempo tomó el rol de Secretario Adjunto.

La fecha pautada para el cierre de listas es el 19 de noviembre, mientras que el 19 de diciembre se desarrollarán las elecciones.