El particular canje al que le dijo que no L Gante

En pleno auge de su popularidad y mientras cientos de miles de fanáticos lo siguen desde que lanzó su cumbia 420, L-Gante reveló cuál es el canje que más le ofrecen desde que saltó a la fama y el que él siempre rechaza.

Todo se dio cuando visitó el programa Los Mammones, conducido por Jey Mammon, quien le preguntó al músico que pensaba de los retoques que se hizo Ricky Martin en la cara. Más allá de su respuesta, esa pregunta fue el disparador para que el cumbiero del momento revelara que a menudo le ofrecen canjes para arreglarse los dientes.

“No, mirá...A mí hasta me dicen ‘¿querés arreglarte los dientes?’. Es lo que más me dicen. Y no. Yo les digo que no. Así somos", expresó.