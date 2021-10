El peor momento de una estrella de Tik Tok: por un accidente, está en silla de ruedas

Michelle Marti es una influencer brasileña. Se destaca a través de Tik Tok donde se muestra con sus videos bailando en lugares públicos, animando a quienes ven las grabaciones. Pero ahora la tiktoker no atraviesa su mejor momento debido a que sufrió un accidente y está en silla de ruedas.

"Cómo pueden ver estoy en silla de ruedas porque no puedo caminar y se debe a que tuve un accidente", comenzó diciendo la brasileña muy angustiada. Y, agregó: "Me caí de un primer piso y me están haciendo estudios para saber cuándo voy a volver a caminar porque no puedo mover mis piernas".

Por el momento se desconocen más datos de la evolución de la joven, quien conmovió a sus miles de seguidores en la red social.

(Fuente: Ratingcero)