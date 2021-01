Enterate de que se tratará la serie precuela de Game of Thrones

La última semana Variety confirmó que HBO está trabajando en una adaptación televisiva de una serie de 3 novelas del gran escritor y creador de Game of Thrones, George R.R. Martin. La saga se llama “Tales of Dunk and Egg”, transcurre en el mismo universo de la exitosa Canciones de Hielo y Fuego y sigue la historia de Sir Duncan the Tall y Aegon V Targaryen.

El rey Aegon V Targaryen, apodado Aegon el Improbable, fue el cuarto hijo del rey Maekar I Targaryen y Lady Dyanna Dayne. Fue Rey de los Siete Reinos entre 233 y 259 d.C.. Se convirtió en rey después de que el Gran Consejo pasara por alto varios candidatos que estaban antes en la línea sucesoria, y después de que su hermano mayor Aemon rechazara el trono. Fue apodado el Improbable debido a que fue rey siendo el cuarto hijo de un cuarto hijo.

Dunk, mejor conocido como Ser Duncan el Alto, fue un caballero errante originario del Lecho de Pulgas. Fue escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, compañero de Aegon V Targaryen y posteriormente Lord Comandante de la Guardia Real del mismo. Su emblema personal es una estrella fugaz verde sobre un olmo en campo de ocaso.

Los 3 libros, The Hedge Knight, The Sworn Sword y The Mystery Knight transcurren 90 años antes de los sucesos que vimos en la exitosa serie que llegó a su fin en 2019.