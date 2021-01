Christophe Krywonis dio la cara y habló sobre su relación con Dolores Barreiro: mirá lo que dijo

Cansando de tantas noticias y rumores sobre una relación con Dolores Barreiro, Christophe Krywonis rompió el silencio y dejó las cosas en claro.

El chef sostuvo con firmeza que la relación que la une a la modelo es netamente de amistad y no hay ningún romance como se viene informando.

Los rumores comenzaron luego de que Christophe y Dolores compartieron varias imágenes en sus cuentas de Instagram, en las que se los ve juntos, abrazados, caminando de la mano, y hasta compartiendo palabras dulces entre ambos. “Me llevó el franchis”, escribió la modelo, a lo que el cocinero respondió poniendo: “Me llevo a ‘la belle’ a recorrer el viñedo”, lo que prácticamente confirmó el romance para algunos. Finalmente y después de tantas especulaciones, fue el chef quien salió a desmentir el romance

A través de cuenta profesional de Instagram, Christophe compartió un video donde detalló la situación vivida con Dolores. "En vista de la amplitud que tomó la noticia de un paseo que di por el viñedo con mi amiga, Dolores Barreiro de la mano y a los abrazos, brindando por la vida y por el reencuentro. Es muy triste ver que tengo que publicar un video para decirles ‘chicos, Dolores es una amiga, hicimos un reencuentro a través del viñedo de una amiga, brindamos y fuimos caminando.’ Punto", sentenció en primera instancia.

"Después pasamos unos días trabajando y no pasó más que eso. Decidimos callarnos porque fue bastante sorpresivo al principio como se pusieron todos los medios preguntándonos. Decidimos optar por el silencio", agregó el exjurado de Masterchef. En esa línea, recordó un suceso parecido. "Me acuerdo de hace algunos años atrás, Me pasó lo mismo con mi amiga ‘la negra’ Vernaci y decidí avisarle a la gente que era un chiste, pero mientras decía que era un chiste, más creían que era cierto. Entonces esta vez optamos por el silencio", detalló.

"Como no se calman, les informo a la gente de prensa y a la gente malintencionada o que dice cualquier cosa fuera de lugar, por respeto a Dolores y a mí, les pediría que no nos llamen más. Somos unos amigos y nada más. Espero que les quede claro. Caminar de la mano es algo que todos podemos hacer sin que implique que estemos en una relación. Les mando un fuerte abrazo, que estén bien", concluyó Christophe Krywonis.