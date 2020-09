"Voté a Macri y hoy le tiraría un tiro en la frente": las duras declaraciones de un actor argentino

Es de público conocimiento que el ex presidente Mauricio Macri contó en su momento con el apoyo con muchos integrantes del mundo actoral argentino, entre ellos Damián de Santo.

Precisamente este artista fue el que en la jornada de ayer, en una nota con Radio Am 1220, se despachó con duras palabras a la hora de mostrar su desencanto con el referente del PRO: "Yo voté a Macri y lo mataría hoy, le tiraría un tiro en la frente, porque no hizo nada de lo que soñé que iba a hacer".

Al ser consultado sobre la posibilidad de irse del país en busca de un futuro más alentador, De Santo sostuvo que "por el momento no me iría, yo nunca me sentí apoyado por ningún gobierno. Al contrario, yo abrí las puertas como cualquier comerciante, las posibilidades de crecer son bastantes difíciles si no sos pícaro. Si no le compras a alguien quebrado, a alguna viuda, esto es así. Es un país muy difícil".