Mónica Ayos lo volvió a hacer: Clavó "estilo libre" y descontroló las redes

View this post on Instagram

Llega u0026#34;Anabita Cherubel u0026#34; la profe laxa que viene a combinarnos un par de ejercicios extrau00f1os...ud83eudd2aud83dude02ud83dude4fud83cudffbu2665ufe0fud83cudfadGracias hermosa y genia @acherubito por darme el ok para este divague mu00edo que ya compartimos en giras en teatro juntas. No lo intenten en sus casas !!! Jajaja ud83dudc49ud83cudffb En cambio su00ed les recomiendo los ejercicios de elongaciu00f3n que ella nos propone en su cuenta. Guapa TQ. u2665ufe0f