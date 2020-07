Romina Malaspina le dijo que no a la inesperada propuesta de un famoso periodista

Hace aproximadamente un mes, Romina Malaspina estuvo en la boca de todos tras usar un top con transparencias al conducir el noticiero de Canal 26. Sin embargo, esto potenció su fama y también su exposición mediática.

A raíz de esto, la modelo logró capitalizar lo sucedido y fue convocada para participar del Cantando 2020, el cuál será conducido por Ángel de Brito. Este martes, Malaspina fue invitada al programa Los Ángeles de la Mañana que transmite Eltrece y también fue sorprendida en vivo por el conductor.

“Sos nuestra polla. Yo te quiero para el Cantando, para el Bailando, para LAM. Estás convocada para el Cantando”, la sorprendió Ángel a lo que Romina le respondió: “Sí, vine a anunciar que no voy a ir porque me agarró desprevenida. Fue todo tan intenso en las últimas semanas que, de verdad, vengo a darles las gracias por la oportunidad increíble, pero siento que no voy a poder”.

Mostrando desconsuelo, De Brito se lamentó: “Me rompés el corazón, me rompés el alma... Venís a escupirnos en la cara. ¡Qué disgusto! ¿Qué pasó?”, a lo que Romina respondió: “Estoy con el noticiero, recién arranco y quiero dar el cien por ciento. Si me decían de acá a dos meses, lo pienso. Me da pánico”.

Finalmente, sentenció: “Probé un ensayo, pero el vivo es otra cosa. Me da nervios. Lo pensé, y no... Siento que voy a estar dividida entre el noti y no puedo. Dije que no cierro la posibilidad de sumarme a la segunda o tercera gala”.