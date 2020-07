Ringo Starr cumple 80 años y lo festeja con un mega show virtual…¿con toque argento?

View this post on Instagram

Tomorrowu0026#39;s the big day! ud83cudf82ud83cudf89 Tune in 7/7 at 5pm PT/8pm ET for Ringou0026#39;s Big Birthday Show, to benefit Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, MusiCares u0026amp; WaterAid. u270cufe0fu262eufe0fud83cudf52ud83dudc96ud83dude0eud83dudc18ud83eudd66 Streaming on Ringou2019s @YouTube channel u0026amp; exclusively broadcast on TV by @AXSTV #RingoStarr #Happy80thBirthdayRingo #PeaceAndLove #BlackLivesMatter #DavidLynchFoundation #MusiCares #WaterAid