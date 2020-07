"¡Qué m…hago acá!": Samanta Casais sin filtros tras el escándalo en Bake Off

View this post on Instagram

Antes que nada quiero agradecer a la producciu00f3n por la oportunidad que me dieron de poder contar mi verdad en el cierre del programa de hoy. Haber estado presente no fue fu00e1cil, pero realmente no hay nada que ocultar. Cometu00ed un error en la inscripciu00f3n del programa. Me hago cargo, y por eso mi descalificaciu00f3n, pero estoy tranquila de que se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional, porque no estudiu00e9, porque econu00f3micamente nunca vivu00ed de la pasteleru00eda y porque mi contacto con la cocina fue muy limitado y un pequeu00f1o emprendimiento familiar. La verdad es que la pasu00e9 muy mal con todas las cosas que se dijeron de mu00ed, sobre todo en las redes sociales. Estos u00faltimos meses fueron un gran aprendizaje a nivel personal y estoy segura de que saldru00e9 fortalecida de todo esto. Gracias al jurado por todo lo que me enseu00f1aron y transmitieron durante todos los desafu00edos. Tambiu00e9n agradecer el apoyo de un montu00f3n de gente que me estuvo brindando su amor en cada capu00edtulo, y fundamentalmente en estas u00faltimas semanas tan dificiles. Gracias a la producciu00f3n de Bake off y a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a todos por sus palabras de aliento para que siga haciendo lo que mu00e1s amo: cocinar pasteleru00eda. . . #samantabakeoff #bakeoffargentina #bakeoff2020 #telefe