¡No te lo puedo creer!: mirá lo que usó Nati Jota en su rutina de ejercicios

View this post on Instagram

Su00edmbolo de muchas cosas. En carteles, en murales, en stickers, en remeras. Sabu00e9s posta por quu00e9 tan asu00ed? Miru00e1 el video y en menos de 10 min tenu00e9s una datita nueva. Y quizu00e1s tambiu00e9n alguien nuevo a quien admirar. Termina re cursi el video mildis ud83dude39ud83dude4fud83cudffc. Los invito a COMENTAR cualquier cosa que quieran respecto al tema. Opinar. Siempre leo todo y aprendo mucho tambiu00e9n de los comentarios. Les gusta Frida? Los AMO, espero les guste este video tambiu00e9n! En la serie u201cPor si no te acordu00e1su201d de IGTV estu00e1n los tres anteriores por si no los vieron u2728