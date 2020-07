Matías Alé reveló el affaire que tuvo con otra vedette "veterana": ¡no perdona!

Si Matías Alé se dedicara al teatro clásico, su obra debería ser "Edipo Rey".

Su gusto por las "señoras mayores” lo llevó a los brazos de Graciela Alfano, con la que conformaron, durante varios años, una de las parejas más mediáticas de la farándula.

Ahora el actor confesó otro affaire, aunque más "suave” que tuvo con otra gloria de las tablas argentinas: Carmen Barbieri.

"Con Carmen tuvimos una cosita. Nos dimos unos besitos. Fue una cosita maternal, un histeriqueo. Siempre estuvimos a destiempo, pero es una mujer que me encanta. Si se me da una oportunidad, estaría con ella. Es muy generosa, carismática y muy alegre", apuntó.

Ni lerda ni perezosa, Barbieri recogió el guante y apuntó: "Si hubo besos, como él dice, no me acuerdo. Pero voy a contar algo, cuando yo me separé, estaba mal y sola, él me llamaba todas las noches a las 3 de la mañana y me decía '¿querés que vaya y te lleve algo?'. Yo le decía que no".

Y concluyó: "Me podría enamorar de Matías Alé".

¿Nace una historia de amor?