Nati Jota se multiplicó por tres frente al espejo y se encendieron las alarmas

Me hacu00e9s mu00e1s rigida la cuarentena? yo me tiu00f1o de colores. Ja. Me vienen preguntando desde el rosa con quu00e9 producto hice esto y les cuento: es @estereocolor_oficial. Tiene bocha de colores. Pueden conseguirlo en las mejores perfumeru00edas y farmacias del pau00eds, tambiu00e9n en su tienda: www.tiendaplumari.com Mismo acu00e1 en el posteo van a estar respondiendo sus dudas ud83dude4cud83cudffd Yo les resumo el proceso, que es facilongo para que uno pueda hacerlo en casa pues #nonosquedaotra. Primero que nada es importante que sepas que estos colores fantasu00eda agarran en pelo muy rubio o decolorado. O sea que si tenu00e9s pelo oscuro, tendru00edas que hacer este paso previo. A partir del pelo ya claro, hacu00e9s lo siguiente: Con pelo mojado (secado por toalla nomu00e1s) te ponu00e9s el producto de a mechones. A partir de que terminu00e1s, esperu00e1 maso 20 min. Ahu00ed te lo sacu00e1s y listo. Sugerencia, usar ropa que no te joda que se manche, y sacar bien el producto en la ducha porque tambiu00e9n se puede manchar la toalla al salir. De hecho si podu00e9s y queru00e9s, usu00e1 una toalla medio de la B. Bueno fin, es re fu00e1cil. Yo tengo mil colores acu00e1 en casa (lila pastel, rosa pastel, turquesa pastel, fucsia, rosa, violeta, verde fluo, verde normal, azul, fucsia fluo, amarillo fluo, rojo, y no su00e9 cuu00e1ntos mu00e1s) y voy a ir pasando por todos creo. Porque cuarentena, porque me gusta y porque me chupa un huevo todo y me divierte. Total, duran entre 6 y 12 lavados. Depende el color que elijas, tambiu00e9n puede durar un poco mu00e1s. El rosa anterior a mu00ed me duru00f3 como tres semanas. Me mandan despuu00e9s sus fotos todas coloreadas??? Re da jugu00e1rtela si 1) tamos encerradas 2) no es definitivo 3) queda re divertido 4) nos chupa todo un huevo no? LAS AMOOOO besitos