Ivana Nadal y un video que le costó una lluvia de críticas en las redes sociales

Ivana Nadal suele destacar en las redes sociales por las fotografías que publica por su impresionante estado físico. Esta vez, grabó un extenso video de casi 20 minutos y lo publicó en Instagram y recibió fuertes críticas de los usuarios.

Bajo el título “Empatía”, la modelo de 29 años fue criticada por la parte en la que sostuvo: “Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico. Puede ser alguien no tan apegado a vos en cuanto a lo familiar, pero cercano a vos en cuanto tu vida. Puede ser que se te haya ido un apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad. Puede que vengas con esta enfermedad hace un montón de años y ahora estés en un pozo depresivo. Puede ser que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro y no haya ni un halo de luz que te de ganas de levantarte. Bueno, laburalo porque estás en esta vida para estar bien, para soltar todos esos dolores”.

Mirá la parte polémica por la que fue criticada:

"Ivana Nadal":

Su video tiene más de 800 mil reproducciones y generó polémica: Ivana bloqueó los comentarios en su publicación pero no evitó convertiste en tendencia en Twitter, siendo uno de los temas más hablados. Mirá algunas de las publicaciones de los usuarios sobre el video de Nadal:

Imaginate que se te muera un familiar, estes pasando el peor momento de tu vida y venga ivana nadal en una bata a decirte que solo tenés que ?soltar? porque ya se murió en un video que se llama EMPATÍA jajsj nono la empatia te la pasaste por el culo pseudofamosita cerrá el culo https://t.co/ryavwgZGpw — La Troglioneta (@troglioneta) July 3, 2020

Ivana Nadal : " Quiero que sueltes todo ese dolor"



Yo : pic.twitter.com/tOUR4uQHFP — Fede ???? (@killerstardust1) July 3, 2020

¿Quién instaló esa forma pelotuda de ver la vida de la que habla Ivana Nadal? "Se te murió tu hijo, ¡SOLTÁ!" ¿Qué les pasa? ¿Por qué nada nos tiene que afectar? La vida no es una película guionada por Cris Morena, imbéciles. — Daniela uD83DuDC9A ?? (@SalameEsAmor) July 3, 2020

Mirá el video entero: