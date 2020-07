Hernán Drago y una picante confesión sobre su trabajo: "Te miran si rellenas bien…"

View this post on Instagram

Hoy se viene otra noche de #bienvenidosabordo ud83dude01ud83dudeebud83eudd23ud83eudd23 Varias preguntas surgen de este video... -el perfil garpa? -estu00e1 mal el 6 que le tire? -el u201cquien carajo es?u201d Se le habru00e1 escapado...? La u00fanica que queda en claro es que el que la tiene clara es el locutor!! 21:30 Nos vemos!! ud83dude4c