Karina Jelinek se puso juguetona y te tira un "piquito" demoledor

View this post on Instagram

#Sabado Buena noticia Angeles SORTEO!!! 3 GANADORES!! Con @valentia.showroom hacemos un sorteo de 3 ou0301rdenes de compras por $3500u2063 para que elijan alguna de sus joyas! Tanto mujeres como hombres pueden participar ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5 u2063 Reglas:u2063 u2022 Seguirme a mi y a @valentia.showroomu2063 u2022 Etiqueta a tus amigos u2022 Para mas chances compartiu0301 la publicaciou0301n en tus historias! u2063 u2063 ud83dudcc6 Fin del concurso: 13/06/2020 ud83cudf40ud83cudf40 #Lesdejoasucriterio ud83dudc9c