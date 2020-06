Actor cuyano destrozó a Polka, la productora de Adrian Suar

View this post on Instagram

La impunidad y el abuso se sigue haciendo presente, esta empresa no solo despidiou0301 empleadxs y se financiou0301 con nuestros sueldos, tambieu0301n usou0301 al estado y no cumpliou0301 con la parte que les corresponde. Y lo mau0301s grave e imperdonable, es que se encargou0301 de sembrar temor y de generar inestabilidad mental en cada unx de nosotrxs y en un momento de la vida extremadamente frau0301gil y perturbador para cualquier ser humano. Mientras presentan protocolos y hacen pantomimas siguen estirando una situaciou0301n espantosa. No se jacten de querer salvar la industria, porque lo uu0301nico que hacen es destrozarla y destrozarnos. u00a1RESPETEN EL TRABAJO! Y CUMPLAN @asociacionargentinadeactores @trabajoar