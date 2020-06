Tras contagiarse de coronavirus en el programa de Lizy Tagliani, Miguel Ángel Cherutti rompió el silencio

Tras que se conociera que Miguel Ángel Cherutti diera positivo en coronavirus, el humorista rompió el silencio en el programa “Nosotros a la mañana”. Allí, contó que a pesar de estar pasando un mal momento, no tiene síntomas y le bajó el tono a la polémica por quienes echaron la culpa de la ola de contagios en Telefe a Lizy Tagliani.

“Gracias a Dios no tengo ningún síntoma. Esto fue un accidente que como decíamos recién ocurre, hay que tomarlo de esa manera, pero bueno, me tocó a mí como le tocó a otros compañeros participantes del programa”, explicó.

Además, se sinceró: “Tampoco hay que echarle la culpa a Lizy Tagliani, ni nada por el estilo, esto es algo que ocurre. Uno a veces visita un programa porque son amigos, porque son producciones que uno conoce y te invitan a un programa de entretenimientos y vos vas. Yo estoy cerca, estoy a unas 15 cuadras, entonces aproveché eso también. Pero uno venía haciendo los deberes, cuidando y bueno. Y ocurre esto, entonces te shockea igual”.

“Te shockea al principio, después bajas un poquito a tierra y sabés que esto está ya. Está en el aire, ya todos sabemos lo que nos han explicado, que hay que cuidarse, que el barbijo, que esto, que el alcohol en gel, pero me tocó a mí y ya”, reflexionó. Sin embargo, no pudo sacer cuándo fue el momento de su contagio en “El precio justo”: “Yo no sentí nunca jamás absolutamente nada”, le confesó al Pollo Álvarez en el programa.

Finalmente, el multifacético artista de 63 años agregó: “Yo siempre me sentía muy pero muy bien, el llamado de atención viene cuando me llaman a mí y vos decís pucha, esto ocurrió en un lugar donde si vos analizás los casos positivos que se dieron después de esas dos o tres grabaciones, no lo podés creer. Pero más allá de eso, sabemos que esto está y que lo podés tener antes o después. No puedo analizar otra cosa que no sea ese momento y cómo me venía cuidando”.

Antes de conocer su diagnóstico, comentó en Radio Mitre: “Me llamó una de las productoras para decirme que me quedara tranquilo porque la persona que está infectada no tuvo contacto directo conmigo ni con otros participantes. Igual te quedas un poco shockeado. Pregunté y averigüé absolutamente todo. El protocolo es muy estricto, cuando entras al estudio hay muy poca gente y se respeta la distancia con todos, con los camarógrafos y gente de control no tenés contacto”.