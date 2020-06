Machiruleando a full: desagradables comentarios en el programa de Jorge Lanata contra Romina Malaspina

La vestimenta de Romina Malaspina en un informativo de Canal 26 aún sigue siendo materia de debate en los medios.

Tanto en los programas de chimentos, como los que alardean banderas de seriedad e independencia se metieron con la joven que hace su trabajo y se gana la vida honestamente.

Marina Calabró, en el programa de Jorge Lanata donde es panelista, le pidió a Lanata que "escuche" lo que Malaspina decía sobre su situación en el programa de Ángel de Brito: "La verdad es que a mí en el canal me tratan como una hija, me están enseñando. No tengo ninguna línea de lo que me tengo que poner. En el espejo se veía divino y me jugó en contra la iluminación. Yo tenía pezoneras”.

Y allí comenzaron los comentarios irónicos y despectivos en el programa de Lanata en Radio Mitre.

“Hay que echar ya al iluminador de Canal 26”, dijo Lanata.

“Romina va a subastar el top, puede ser la entrega en ‘PPT’ en vivo”, sugirió Calabró.

“Claramente Malaspina está para el crimen“, agregó un panelista de Lanata con la aprobación del famoso conductor.

Diego Leuco sugirió una base para el sorteo con una suma bastante frondosa: “Yo digo que sean 100 lucas”.