Jesica Cirio y el mensaje para su marido Insaurralde, contagiado por coronavirus: “Hoy nos toca un…”

Hoy nos toca un diu0301a del padre diferente, extranu0303au0301ndote mucho y contando los diu0301as para que estes con nosotras de nuevo ud83dudc96 A pesar de la distancia, estamos mau0301s juntos que nunca y eso solo nos hace mau0301s fuertes! Chloe tiene el papau0301 mau0301s valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser solo un recuerdo! Feliz diu0301a mi amor @minsaurralde_ ! Te amamos u2764ufe0f