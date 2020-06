Despacito... echale un ojo a la mujer de Luis Fonsi: no lo vas a poder creer

View this post on Instagram

u00bfPelo suelto o recogido? Yo elijo pelo sano u00a1Y mira que me ha costado porque mantener los tonos rubios puede ser muy difu00edcil! Para colmo mi cabello es ultrafino, pero gracias a Ku00e9rastase Blond Absolu con u00e1cido hialuru00f3nico he recuperado la salud de mi pelo al 100%. Atru00e1s quedaron los du00edas de pelo seco, deshidratado y maltratado por el rubio. Ahora mi pelo estu00e1 saludable y con brillo. u00a1Estoy feliz! Gracias #Ku00e9rastasePuertoRico @kerastase_oficial #BrandAmbassador #Ad