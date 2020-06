Yanet García volvió a hacerlo: lady in pink y una foto en la que mostró mucho

Yanet García se fue de México para Los Ángeles.

Se mudó en brazos de un nuevo amor, un ex deportista norteamericano, y cambió de rubro.

Si bien no dejó la exposición, abandonó la TV y orientó su carrera de modelo e influencer en las redes sociales.

Y aprovecha sus posteos para que no nos olvidemos qué clase de belleza es, y para dejar mensajes motivadores, para que a todos les vaya tan bien como a ella... ponele.

"Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzgan a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No miran la ropa, miran el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: No tengo suerte, creo que esto no es para mi “ Cuando un ganador pierde, dice: “ Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar “ Cuando un ganador ve a otro ganador dice: “ Gracias por enseñarme el camino, si el pudo yo también puedo”, escribió.