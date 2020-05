¡Upa, qué pasó!: Araceli González toda despeinada te canta la posta…¿Demasiado mimosa?

View this post on Instagram

En plena bu00fasqueda estu00e1 la entrega. Bucear en nuestro interior provoca disparadores que si sabemos verlos nos construyen. Yo soy parte de un todo. Y ese todo es la energu00eda que me moviliza. La cuarentena me conecta nuevamente con mis ideas, con mis sensaciones, con mis ganas de desafiarme, de ponerme en jaque. Pararme ahu00ed siempre saco lo mejor de mi. Encontrarme, verme es reconocerme. Y vuelvo a certificar que cada cosa en lo mu00e1s profundo de mi ser estu00e1 en su lugar. Que alegria! Es sagrado. #mama #marycalvo #romero #maria #delfina . Solo algunas cosas quedan por resolver. La salida, nuestra Libertad se siente en el alma. La entrega y la pasiu00f3n fue absoluta y contundente. No importa que hace el otro con eso! Ahora esa misma entrega llega para mi. Cuidar de mi. Cuidar mi pensamiento. Cuidar mi sentir. Cuidar mi amor. Cuidar mi decisiu00f3n. Cuidar mi verdad. Quizu00e1s para el otro la semi verdad. ud83cudf31